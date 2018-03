Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indemnização de 309 mil euros para menino com paralisia

Parto teve lugar na maternidade de Mirandela.

Por M.J.B. | 08:42

"Nada paga ter um filho 15 anos numa cama". Mário Damasceno - pai do menino que nasceu, em 2003, com paralisia cerebral, após um parto que se prolongou por várias horas porque a médica de serviço se ausentou - diz que foi agora reposta alguma justiça com a indemnização de 309 mil euros que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela atribuiu à família.



O valor será pago pela Unidade de Saúde do Nordeste, que integra a maternidade de Mirandela, a obstetra que fez o parto e a seguradora da médica.



A obstetra já tinha sido condenada, em 2010, a três anos de prisão, com pena suspensa.



Os réus terão ainda que pagar as despesas para adaptação da habitação da família à condição de Gonçalo.