Índice de transmissão da Covid-19 à beira da 'linha vermelha' traçada pelos especialistas

O índice Rt, que mede o risco de transmissão da Covid-19, subiu ontem para 0,91. A doença entra em expansão quando é alcançado o valor 1.De acordo com os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal registou mais onze mortes e 575 novos casos de Covid-19, na terça-feira.Nos hospitais verificou-se, em 24 horas, uma redução de 31 pessoas internadas, para um total de 712. Em Unidades de Cuidados Intensivos estavam menos quatro doentes infetados, num total de 155 - o registo iguala o verificado a 18 de outubro.O índice de transmissibilidade é um dos critérios definidos pelo governo para a avaliação que vai ser feita do processo de desconfinamento que se inicia na segunda-feira, em conjunto com o número de novos casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes. A 'linha vermelha' traçada pelos especialistas é o R(t) igual ou superior a 1.Na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha avisado que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.