Índice de transmissão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo já está no amarelo e é o mais elevado do País

A DGS emitiu esta sexta-feira a atualização do relatório de monitorização das linhas vemelhas e destaca alguns pontos de análise da evolução da Covid-19 em Portugal.Sublinha o relatório da DGS e do INSA que o índice de transmissão da Covid-19, o chamado R(t), apresenta valores superiores a 1 a nível nacional (1,03) e na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (1,11). Segundo a matriz de risco, esta região já está no 'amarelo', e com uma tendência crescente mais acentuada do que no resto do país.Avisa a DGS que, a manter-se esta taxa de crescimento do índice de transmissibilidade, "o tempo para atingir a taxa de incidência de acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 000 habitantes [a nível nacional], será de 61 a 120 dias", e metade deste período (31 a 60 dias) para Lisboa e Vale do Tejo.O número de internados em Cuidados Intensivos está a descrescer ligeiramente, com 245 camas ocupadas, 24% do valor crítico.

A proporção de testes positivos ao coronavírus foi de 1,2% na última semana, com um ligeiro decréscimo no número de testes feitos.

"A proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 8,4%, mantendo-se abaixo do limiar de 10%", adianta o relatório, informando que 90% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas e rastreados 81% dos contactos.

A prevalência da variante inglesa da covid-19, desde abril, encontra-se nos 91,2%. Até dia 19 de maio, adianta a DGS, contam-se 88 casos da variante sul-africana (com transmissão comunitária) e 10 casos da variante indiana (sem transmissão comunitária).

"O aumento dos valores do índice de transmissibilidade (Rt) deve ser acompanhado com atenção durante a próxima semana pois pode sinalizar o início de um período de crescimento da epidemia", avisa a DGS.