Índice de transmissibilidade da Covid-19 aumenta em Portugal

O Índice de Transmissibilidade – o chamado R(t) – em Portugal continua a aumentar: passou de 1,04 para 1,06 (nacional) e de 1,03 para 1,05 (continente). A taxa de incidência no País a 14 dias também subiu e é atualmente de 72,4 casos por 100 mil habitantes (nacional) e de 69 por 100 mil (continente).





Na terça-feira, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 684 casos novos – 265 no Norte e 188 em Lisboa e Vale do Tejo –, oito óbitos e 660 recuperados.