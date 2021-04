Índice de transmissibilidade da Covid-19 cada vez mais próximo de 1 abre porta a aumento de casos

O índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 voltou a subir e está agora em 0,97 – cada vez mais próximo de 1, ou seja, significa que é expectável um aumento de casos de infeção nos próximos dias.Segundo o último relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde, na quinta-feira registaram-se 548 novos casos de Covid-19 (220 em Lisboa e Vale do Tejo e 179 no Norte, as duas regiões com maior incidência), 9 óbitos e 743 pessoas foram dadas como recuperadas. O número de pessoas internadas nos hospitais com Covid-19 continua a diminuir: na quinta-feira estavam internados 513 doentes (menos 25 face ao dia anterior). Não havia tão poucos internados desde 19 de setembro (511). Já o número de doentes em Cuidados Intensivos subiu: 131, mais dois que na quarta-feira.Nos últimos três dias (de terça a quinta-feira) a média diária de novos casos foi de 586, muito superior à média registada nas últimas semanas. Aliás, é preciso recuar ao período de 11 a 13 de março para encontrar três dias consecutivos com mais de 500 casos diários.A incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias cifra-se atualmente em 65,6 a nível nacional, sendo mais baixa se for tido em conta apenas os dados de território continental: 62,9 casos por cada 100 mil habitantes.