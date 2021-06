Índice de transmissibilidade da Covid-19 sobe para 1,12 e incidência aumenta para 91

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 subiu de 1,09 para 1,12 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes subiu de 84,5 para 91, foi esta quarta-feira divulgado.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt em Portugal continental é ligeiramente superior, com uma subida de 1,1 para 1,13.

A taxa de incidência a 14 dias em Portugal continental subiu hoje para 90,5. Na segunda-feira a taxa era de 83,4.