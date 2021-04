Índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 subiu para 1 no continente

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal subiu esta segunda-feira para 1 no continente, enquanto a incidência desceu para 60,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, segundo dados oficiais.

O anterior Rt no continente, divulgado na sexta-feira, era de 0,97 e a incidência era de 62,9 casos por 100 mil habitantes.

Já no que respeita aos valores referentes a todo o país o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revela uma subida do Rt de 0,97, na sexta-feira, para 0,98.

Relativamente à incidência de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em todo o território nacional, os dados oficiais apontam para uma descida, passando de 65,6, na sexta-feira, para os 62,8 casos de infeção por SARSCoV2 por 100 000 habitantes.