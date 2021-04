É expectável que o número de casos diários suba nos próximos dias. Já a incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias desceu para 60,9.



O índice de transmissibilidade – R(t) – subiu para 1 no continente (é de 0,98 a nível nacional), segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.É expectável que o número de casos diários suba nos próximos dias. Já a incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias desceu para 60,9.

No relatório está listada a incidência de casos por concelho. Há 26 que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes, correndo o risco de não desconfinar.



Os municípios com maior incidência são Machico (500), Moura (474), Rio Maior (334), Odemira (316), Portimão (308) e Carregal do Sal (302). No domingo, registaram-se 159 casos e 6 óbitos, e subiu o número de internados: são 536, mais 19 face a sábado.