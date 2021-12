Indisponível autoagendamento para vacinação das crianças dos 10 e 11 anos

erca de 61 mil crianças inscritas para serem vacinadas contra a covid-19 no próximo fim de semana, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Sábado e domingo tem início da vacinação das crianças, começando pelos menores de nove, 10 e 11 anos, num processo que o Governo estima que fique concluído em março, altura em que serão administradas as segundas doses.

O autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 para as crianças dos 10 e 11 anos encerrou e já não está disponível no portal do SNS. As crianças destas idades vão ser vacinadas no próximo fim de semana. No portal está agora disponível o pedido de agendamento para maiores de 60 anos ou para pessoas com mais de 50 anos que tenham sido vacinados com a vacina da Janssen.