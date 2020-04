Indústria têxtil vive dias difíceis com crise do coronavírus

No distrito de Castelo Branco, só uma empresa de confeções não recorreu ao layoff, uma procedeu ao despedimento coletivo de 60 pessoas e outra enviou os funcionários para casa "sem dar explicação".

"Nas confeções está tudo parado, só uma empresa está na habitual semana de férias da Páscoa, no concelho do Fundão", adiantou Marisa Tavares, presidente do Sindicato Têxtil da Beira Baixa, à agência Lusa.

No Tortosendo, vila próxima da Covilhã, uma empresa dispensou 60 pessoas e uma outra enviou cerca de 60 trabalhadores para casa, com o argumento de não ter trabalho, "mas sem lhes ser dada uma explicação sobre a sua situação", censurou Marisa Tavares.

"Estamos a trabalhar para tentar suspender os contratos de trabalho, para que possam ter uma fonte de rendimento. O impacto já é muito significativo. Só não tem um peso maior nos trabalhadores porque, no caso das confeções, cerca de 90% recebe o salário mínimo e não vai ter uma quebra no rendimento", acrescentou Marisa Tavares.

Já o setor dos lanifícios "está a trabalhar" mas José Robalo, presidente da Associação Nacional de Industriais de Lanifícios, pediu ao Governo apoios para que as empresas possam comprar matérias-primas e fazer as roupas da próxima estação, depois de ultrapassada a pandemia. "A coleção outono/inverno não foi entregue. Se não vendi esta estação, como é que vou comprar matéria-prima para fazer a seguinte? Há apoios do Estado que a indústria vai necessitar", defendeu José Robalo.



Decisão contestada

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, ameaça revelar os nomes dos hospitais que estão a pressionar os enfermeiros para descontarem no período das férias e das horas extraordinárias realizadas, os 15 dias de descanso posteriores a trabalharem 15 dias em turnos de mais de 12 horas. "Aguardamos pelo despacho que impeça essa prática", avançou.

Contração do PIB

O BPI projeta que o Produto Interno Bruto tenha uma contração de 3,4% este ano, em consequência da paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus, cortando a estimativa anterior de uma expansão de 1,7%. Numa nota de ‘research’, o banco prevê ainda que a taxa de desemprego suba para 8,2% este ano, face aos 6,4% que estimava antes da pandemia.

Negócio cai 40%

O volume de negócios da empresa de produtos alimentares congelados Frijobel, sediada em Penela, onde trabalham 205 pessoas, desceu nas últimas duas semanas mais de 40% devido à pandemia de Covid-19. "No mercado português temos cerca de 6000 clientes e alguns milhares estão fechados, nomeadamente na restauração", justificou o diretor-executivo, Paulo Júlio.

Mais proteção

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional enviou um ofício ao Governo a exigir proteção prioritária para os profissionais de primeira linha, como é o caso dos bombeiros das associações humanitárias.O STAL responsabiliza o Governo pela "forma descuidada e descoordenada" como foram tratadas as questões relacionadas com a segurança.

Resíduos em Valongo

João Ferreira, o deputado comunista no Parlamento Europeu, questionou a Comissão Europeia sobre que medidas estão previstas para combater os efeitos perniciosos dos movimentos transfronteiriços de resíduos e a consequente criação de países importadores de lixo, como é o caso de Portugal, designadamente com o aterro de Sobrado, em Valongo.