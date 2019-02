INE confirma crescimento em 2018 inferior à previsão feita pelo Governo

Economia portuguesa cresceu 2,1%, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado no ano anterior.

Por Lusa | 05:37

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deve confirmar esta quinta-feira que a economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo, de um crescimento de 2,3%.

O INE divulga esta quinta-feira o destaque das Contas Nacionais Trimestrais relativas a 2018, depois de ter revelado, na estimativa rápida publicada em 14 de fevereiro, que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,1% no ano passado face a 2017.

Segundo a estimativa rápida do INE, "esta evolução resultou do contributo mais negativo da procura externa líquida, verificando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços mais acentuada que a das importações de bens e serviços, e do contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o crescimento menos acentuado do Investimento".