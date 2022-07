INEM abre inquérito a atraso de uma hora e meia na assistência a idosa que acabou por morrer em Lisboa

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram ao atraso da assistência à idosa que esperou cerca de uma hora e meia por ajuda e que acabou por morrer, em Lisboa.Em comunicado, o INEM afirma que tem registado um aumento muito significativo na atividade, tendo recebido no dia 18 de julho, data da ocorrência que envolveu a idosa, um total de 4715 chamadas de emergência. "Concretamente em relação à cidade de Lisboa, nos primeiros seis meses de 2022 há registo de 48.410 ocorrências, um acréscimo de 23% comparativamente a 2021", acrescenta.

"Nesta situação em particular, o INEM e os parceiros do sistema não se pouparam a esforços para concretizar o envio de uma ambulância o mais rapidamente possível, não conseguindo, infelizmente, fazê-lo num menor espaço de tempo. Todas as Ambulâncias do INEM e dos parceiros do sistema que foram contactadas, num total de 29 entidades, estavam ocupadas noutras missões de emergência a decorrer em simultâneo. Foi acionada a Ambulância que mais rapidamente ficou disponível", esclarece o INEM em comunicado.