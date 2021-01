INEM aceita pedido de demissão do Diretor Regional do Porto

O Conselho Diretivo do INEM aceitou o pedido de demissão do Diretor Regional do Porto, António Barbosa, infomrou o Instituto Nacional de Emergência Médica, este sábado.O comunicado do INEM informa ainda que o Ministério da Saúde mandou instaurar um inquérito que se encontra em desenvolvimento pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para "apurar os factos sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 que decorreu no INEM"."O CD do INEM aguarda com serenidade o desenvolvimento e as conclusões do inquérito", remata.Em causa está a vacinação Covid a 11 funcionários de uma pastelaria no Porto.