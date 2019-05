INEM chamado por engano devido a obra de arte em Lisboa

Uma instalação artística na Galeria Porta 24, em Lisboa, levou a que fosse chamado socorro de urgência por duas vezes, nesta segunda-feira, tendo acorrido ao local INEM, bombeiros e PSP.A instalação consiste num boneco deitado no chão e rodeado de sacos, mas para quem passava e olhava para a montra parecia uma pessoa caída no chão.Na terça-feira, a obra ‘Alvará/Permit’, de Noé Sendas, encontrava-se tapada com esferovite.A galeria tinha um papel a avisar "isto é arte", mas vai agora reforçar a mensagem.