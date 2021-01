INEM instala serviço de pré-triagem de ambulâncias no hospital Garcia de Orta em Almada para aliviar pressão na unidade

mais de dez ambulâncias à porta das urgências do hospital para deixar os doentes na unidade hospitalar. Uma das ambulâncias esperava há 30 horas.

O hospital Garcia de Orta, em Almada, tem sofrido uma pressão nos últimos dias devido ao aumento do número de doentes a chegar à unidade hospitalar, tendo, este domingo,

Os operacionais dos bombeiros anunciaram que vão criar equipas de pré-triagem no hospital Garcia de Orta, para ajudar a aliviar a pressão no hospital. A pré-triagem realizada por elementos do INEM vai começar a ser feita na segunda-feira a partir das 12h00 e até às 20h00.





A Proteção Civil montou tendas para apoiar os doentes e operacioanais dos bombeiros que esperam durante horas para serem atendidos.



O hospital tem, este domingo, 245 doentes infetados por SARS-CoV-2, dos quais 27 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).









O hospital garante que o serviço de triagem pré-hospitalar "vai ser extremamente útil", para aliviaar o serviço. "Tem sido um esforço extremamente significativo. É uma pressão mantida e contínua nos últimos meses, o hospital tem que continuar a garantir atendimento em áreas diferenciadas", acrescenta.Representante do INEM diz que a intenção para a criação da pré-triagem é desviar os doentes que não são considerados graves para que as ambulâncias não fiquem durante horas à porta do hospital e afirma que têm sido encaminhados doentes para os centros de saúde.Comandante dos bombeiros de Almada diz que a estrutura foi montada durante este domingo.