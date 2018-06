Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

INEM multado em ações de socorro

Técnicos foram notificados para pagar coimas que chegam até aos 300 euros.

Por Sónia Trigueirão | 07:53

Dezenas de técnicos e enfermeiros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão a ser notificados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) para pagar multas que chegam aos 300 euros. Isto porque foram apanhados em excesso de velocidade a conduzir veículos do INEM quando iam em missão de socorro.



Ao que o CM apurou, a situação está a causar a revolta dos profissionais porque, além do valor das multas ser avultado, a notificação informa que perdem três pontos na carta e ficam inibidos de conduzir entre dois a 24 meses.



Num dos casos, uma técnica do INEM foi apanhada a 181 km/hora num local onde o limite era de 120 km/hora. Ia em situação de emergência para tentar salvar uma vítima em paragem cardiorrespiratória.



Fonte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) diz que "os profissionais sentem-se limitados no exercício da sua profissão", quando o que está em causa "é o socorro às pessoas". Segundo a mesma fonte, o INEM identifica o condutor do veículo e tem enviado a justificação de emergência, mas a ANSR , pelos vistos, ignorou a situação.



Contactada pelo CM, fonte do INEM disse que ANSR informou que iria rever os autos no sentido de passarem, à semelhança do que acontecia anteriormente, a possibilitar a justificação de marcha de urgência e o consequente arquivamento do processo. Para avaliar a situação, o INEM solicitou à ANSR nova reunião, que terá lugar na próxima semana.