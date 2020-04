O INEM realizou na passada quarta-feira uma ação de despistagem à Covid-19, na esquadra da PSP de Gondomar.

Nas redes sociais, a PSP partilhou algumas das imagens dos testes realizados a largas dezenas de agentes.





Também o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, elogiou no seu Facebook, o trabalho do INEM e deixou uma mensagem."Uma imagem nunca pensada, mas a que os tempos atuais obrigam.Nas pessoas destes agentes, agradeço a todas as forças de segurança, o empenho e esforço incansáveis que têm realizado. Vamos ficar todos bem", escreveu.