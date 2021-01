INEM rejeita acusação do STEPH sobre "falta de preparação" e "inação" do serviço

O INEM rejeitou esta sexta-feira as denúncias do STEPH que acusava o serviço de falta de preparação e inação, afirmando que há uma articulação muito próxima entre o INEM, as ARS e os hospitais.O Instituto Nacional de Emergência Médica esclarece em comunicado que "os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM fazem o encaminhamento de doentes urgentes/emergentes de acordo com as redes de referenciação hospitalares instituídas" considerando "o estado clínico dos doentes, a proximidade das unidades hospitalares, as valências clínicas disponíveis e a disponibilidades das unidades de saúde para receção de utentes".O comunicado do INEM contraria as informações do STEPH esclarecendo que "a informação sobre os tempos de atendimento dos Serviços de Urgência (SU), a taxa de ocupação dos hospitais e as vagas existentes (para "doentes covid" e "não-covid" e nas várias valências de Medicina Intensiva) são monitorizadas em permanência pelo INEM", fazendo com que "o trabalho de referenciação dos CODU é permanente e resulta de uma articulação muito próxima entre o INEM, as ARS e os hospitais, revelando coordenação entre o INEM e as várias entidades no SNS".O INEM remata que é prática em momentos de pressão num hospital o transporte de doentes para outras unidades hospitalares mas acrescenta que "num momento como o que atualmente se atravessa de pressão generalizada sobre todos os SU, o desvio de ambulâncias para outros hospitais não é possível ou apenas é exequível em situações muito concretas e pontuais".O serviço confirma que desde o início do ano já atenderam 4300 chamadas o que representa cerca de 200 chamadas por dia e salienta que em articulação com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pretende "ajudar a reforçar a capacidade de resposta dos Hospitais através da disponibilização de Unidades de Campanha e Estruturas de Retaguarda, com o objetivo de serem criados espaços para realização de triagem e tratamentos em ambulatório".