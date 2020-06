INEM sem helicóptero para cobrir 350 quilómetros

O héli do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado no Aeródromo Municipal de Viseu, e que anteriormente estava em Santa Comba Dão, vai ser relocalizado, temporariamente, no heliporto de Salemas, em Loures, a partir de quinta-feira.Quer isto dizer que não existirá meio de socorro aéreo ao longo de, pelo menos, 350 quilómetros (distância aérea entre a base em Macedo de Cavaleiros, onde está localizado o héli que serve a zona Norte, e Loures).Na origem da medida está a falta de certificação das bases. Segundo o INEM, "em outubro de 2019, a Babcock (empresa responsável pela gestão dos hélis), informou o Instituto que o helicóptero sediado no heliporto de Santa Comba Dão teria de suspender imediatamente a sua atividade nesta infraestrutura, uma vez que a mesma não estava certificada como base permanente para emergência médica".Na sequência da informação, o INEM transferiu o héli para o aeródromo de Viseu nesse mesmo dia, "mas a solução encontrada era limitada no tempo".Ao, o INEM garante que a decisão de transferir a aeronave não partiu de si e esclarece que o sistema é "robusto" - com 650 meios preparados para dar resposta.Sobre a falta de socorro aéreo na região Centro, o INEM assegura: "O posicionamento dos hélis procura garantir a melhor cobertura do território, nas a sua atuação não é limitada geograficamente, pois qualquer um dos helicópteros é ativado para onde for necessário", acrescenta.