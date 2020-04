“Inércia” deixa utentes em perigo nos lares

Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Vila Nova de Gaia, critica aoa "inércia" da ARS/Norte na realização de testes à Covid-19 nos lares de idosos, indicando a suspeita de que a demora poderá estar relacionada com o facto de "quererem atenuar o impacto do número de casos confirmados"."Prefiro encontrar mais positivos a tempo de os isolar e evitar a contaminação geral do que estar a fazer de conta que, enquanto não houver sintomas, não se fazem testes e, de repente, um lar está todo contaminado", indicou.O autarca dá como exemplo o lar Santa Isabel, em Mafamude. "O protocolo da ARS é simples: havendo positivos, todos são testados.Durante uma semana, ninguém lá pôs os pés. E estão ali 120 utentes em risco", revelou Eduardo Vítor Rodrigues.