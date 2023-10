O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento vai realizar uma ação inspetiva ao Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa por “possíveis não conformidades relacionadas com medicamento”.A inspeção ocorre após a equipa de farmacêuticos do IPO apresentar escusa de responsabilidade. Os profissionais de Saúde apontam limitação de recursos humanos e de equipamentos.