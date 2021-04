Susana Vilaça, de 42 anos, a doente com cancro que aguardava uma Autorização de Utilização Excecional do Infarmed para uso do medicamento Lynparza, vai ser tratada no Hospital de Braga, após a entidade reguladora ter dado luz verde ao processo.



Susana já tinha iniciado a terapia - que custa mais de sete mil euros por mês - num hospital privado, com o apoio de uma corrente solidária.

