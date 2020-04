Infarmed distribui proteções individuais a instituições sociais

O Infarmed vai levantar e distribuir, na segunda-feira, 49 paletes de equipamentos de proteção individual que se encontram à guarda do Laboratório Militar e têm como destino instituições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Infarmed refere que o evento vai contar com a presença dos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e da Defesa Nacional, João Cravinho, além da secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

No âmbito do combate à pandemia covid-19, cabe ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos o armazenamento, gestão e distribuição da Reserva Estratégica de Medicamentos em coordenação com o Infarmed que, em função das necessidades, dá indicação dos locais e das quantidades a abastecer.

Portugal regista 714 mortos associados à covid-19 em 20.206 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 27 mortos (+3,9%) e mais 521 casos de infeção (+2,6%).

Das pessoas infetadas, 1.243 estão hospitalizadas, das quais 224 em unidades de cuidados intensivos, e 610 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".