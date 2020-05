Infarmed e DGS suspendem uso de hidroxicloroquina em tratamentos para a covid-19

O uso do fármaco hidroxicloroquina em doentes com covid-19 está suspenso após uma recomendação conjunta do Infarmed e da Direção-Geral da Saúde emitida hoje.

Em comunicado, a autoridade nacional do medicamento refere que foi decidido recomendar a suspensão do tratamento com hidroxicloroquina em doentes com covid-19 em linha com a decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS), depois da publicação de dados que colocam em causa a segurança e a eficácia deste químico.

Segundo a nota, "a cloroquina e hidroxicloroquina apresentaram resultados promissores em laboratório, por inibirem o SARS-COV-2 'in vitro', parecendo a hidroxicloroquina ter uma atividade antiviral mais potente" tendo a utilização dos medicamentos sido preconizada por diversas linhas de orientação clínica internacionais.