O Infarmed decidiu levantar a suspensão do lote de vacinas da Janssen que provocou efeitos adversos esta quarta-feira no centro de vacinação de Mafra. O CM sabe que a investigação da Autoridade Nacional do Medicamento não detetou nada de anormal nas amostras de vacinas analisadas e, por isso, é "revogada a decisão de suspensão" da vacina em causa. A imunidade poderá voltar a ser administrada nos centros de vacinação já a partir desta sexta-feira.



Até então, já foram administradas mais 20 mil vacinas do mesmo lote sem que tenham sido notificados efeitos adversos. Vinte homens entre os 18 e os 30 anos desmaiaram em Mafra após a vacina. Um deles sofreu convulsões e teve de ser hospitalizado. Os restantes recuperaram rapidamente a consciência e não precisaram de assistência hospitalar.





"Foram realizados ensaios relativos às características físico químicas da vacina, que comprovam a conformidade de todos os lotes que se encontram no circuito de distribuição, de acordo com as especificações aprovadas em sede de avaliação pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). O lote em questão — XE393 — foi distribuído a todos os Estados-membros da União Europeia", adianta o Infarmed em comunicado.