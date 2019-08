Infarmed pede colaboração da PJ e da ASAE para investigar medicamentos com testosterona

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde

O Infarmed -, quer que a Polícia Judiciária, a ASAE e a Inspecção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), investiguem o "eventual desvio de medicamentos utilizados no circuito legal para circuitos paralelos".Num comunicado enviado ao, o Infarmed avança que em Portugal há três medicamentos autorizados que contêm testosterona. Esses medicamentos têm "indicações terapêuticas bem estabelecidas e cuja utilização carece de prescrição para a sua dispensa", sendo a sua administração "efetuada por profissionais de saúde".O Infarmed garante ainda que "no ano corrente não existe qualquer reporte de uso ilícito destes medicamentos no circuito legal" que tenha sido comunicado àquela entidade.

A Autoridade do Medicamento sublinha ainda que este tipo de remédios são "apenas passíveis de utilização obrigatoriamente mediante receita médica".

Esta informação surge numa altura em que o ator Ângelo Rodrigues luta pela vida no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após ter administrado injeções de testosterona nas nádegas.