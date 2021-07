Infarmed registou mais de 8400 suspeitas de reações adversas às vacinas da Covid-19

Mais de 8 400 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19 foram notificadas em Portugal, entre as quais 55 casos de morte em idosos, segundo um relatório do Infarmed divulgado esta sexta-feira."Os casos de morte ocorreram num grupo com uma mediana de idades de 78 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada, uma vez que podem também decorrer dos padrões normais de morbilidade e mortalidade da população portuguesa", refere o relatório.Desde o início da campanha de vacinação a 27 de dezembro de 2020 até ao passado dia 27 de junho, foram registadas 8 470 notificações de reações adversas (RAM), num total de 8 470 118 doses administradas, 3 290 (40%) classificadas como "graves" e 5 180 (60%) como não graves.