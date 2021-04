Um mês depois de o Infarmed ter negado o uso de um medicamento inovador a Susana Vilaça, que sofre de cancro da mama há sete anos, a Autoridade do Medicamento voltou atrás e deu luz verde para que possa fazer o tratamento no hospital público de Braga, que tinha pedido a autorização necessária. “Voltei a sorrir, é um alívio enorme saber que posso fazer o tratamento sem ter de pagar no privado”, reage Susana, 42 anos, que já estava a fazer a medicação ‘Lynparza’ graças à solidariedade dos portugueses que contribuíram para uma conta bancária criada para a ajudar.









“Sentia-me mal em ter de pedir ajuda às pessoas, sentia que não era justo. Já estou a fazer a medicação graças ao apoio de tanta gente. Juntámos os nove mil euros necessários para comprar a medicação para um mês, mas era sempre uma incógnita saber se íamos ter dinheiro suficiente para todos os meses seguintes. Assim, já posso dormir mais descansada e todos voltámos a sorrir em casa”, explica a doente oncológica, que voltou a ter brilho no olhar.

“Estava a fazer quimioterapia sem necessidade e para nada. Os efeitos secundários eram horríveis. Com este medicamento sinto-me muito melhor, com mais força, não há comparação possível”, realça Susana Vilaça, satisfeita por saber que outra doente, de Anadia, também recebeu autorização.