Infeção de covid-19 em ex-reclusos de Angra deverá ter ocorrido fora de contexto prisional

A Autoridade de Saúde dos Açores afirmou este domingo que "tudo leva a crer" que os dois casos de infeção de covid-19 em dois ex-reclusos libertados da cadeia de Angra do Heroísmo, na Terceira, não tenham ocorrido em contexto prisional.

"Os ex-reclusos são casos positivos ativos. E derivado do estudo epidemiológico e por via do trabalho feito no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, onde não existiu nenhum caso positivo, tudo leva a crer que a sua infeção não tenha sido no contexto do estabelecimento prisional", disse o responsável da Autoridade de Saúde açoriana.

Tiago Lopes falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região.

O responsável tinha revelado que todos os funcionários do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo testaram negativo por covid-19, depois de terem sido detetados dois casos de infeção pelo novo coronavírus em dois ex-reclusos que tinham sido libertados, ao abrigo do perdão de penas, e que se encontravam em confinamento numa unidade hoteleira em Ponta Delgada (São Miguel).

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores decidiu então testar todos os funcionários e reclusos do estabelecimento prisional em causa para identificar possíveis novos casos e apurar a origem da infeção.

"Concluído este trabalho e se, felizmente, registarmos todos os resultados positivos, teremos efetivamente de ver se não teremos dois casos de falsos positivos que possam ter sido registados na região", salientou recentemente Tiago Lopes.

Hoje, o responsável da Autoridade de Saúde dos Açores explicou que "para todos os efeitos são casos positivos ativos" os dois ex-reclusos, porque "é preciso verificar" a recuperação.

"E, em qualquer um deles como em qualquer um caso positivo temos que verificar os seus processos de recuperação, mas não invalida que eles, por via do trabalho que foi feito de investigação epidemiológica, sejam contra-analisados de forma mais frequente para vermos o acompanhamento da sua evolução clínica e da infeção pelo covid-19", sublinhou.

Tiago Lopes disse ainda que os dois ex-reclusos "só serão comunicados como recuperados passados todos os critérios" feitos para todos os casos positivos.

"Para já tiveram um primeiro resultado negativo, mas temos que acompanhar ao longo destes próximos dias toda a evolução clinica", sustentou.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 138 casos, verificando-se 34 recuperados, 10 óbitos e 94 casos positivos ativos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 70 em São Miguel, três na Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Em todo o país, houve até hoje 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 infeções com o novo coronavírus, segundo a Direção-geral de Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.









