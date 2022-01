Infeção prévia por Covid-19 deu maior proteção do que a vacina contra variante Delta, revela estudo

Os não vacinados, mas que já tinham estado infetados com covid-19, estavam mais protegidos contra a variante Delta do que as pessoas apenas vacinadas, aponta um estudo da autoridade de saúde dos Estados Unidos divulgado na quarta-feira.

Para os Centros de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, apesar destes dados "a vacinação continua a ser a estratégia mais segura" contra o vírus SARS-CoV-2.

Contrair a doença expõe as pessoas a complicações sérias, enquanto as vacinas provaram ser extremamente seguras e eficazes, salienta esta autoridade de saúde norte-americana.