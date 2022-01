Infeções por Covid-19 em crianças triplicam na primeira semana de aulas

As infeções por Covid-19 em crianças triplicaram durante a primeira semana de aulas, após a interrupção do Natal.



Em apenas duas semanas, o número de casos de Covid-19 em menores até aos 11 anos são equivalentes aos registados em quase metade do ano passado. Neste ano, já foram confirmados mais de 70 mil casos em crianças até aos 11 anos, avança a imprensa nacional desta quinta-feira.





Cada vez há mais pais a aderirem à vacinação contra a Covi-19 de menores. Neste momento há vários colégios que reforçam o investimento no ensino online e há creches a fechar portas, devido à falta de pessoas.