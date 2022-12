As infeções respiratórias registam um crescimento, tendo sido notificados desde o início do outono um total de 30 063 casos. O boletim de vigilância semanal identifica também 5001 casos de gripe, dos quais 497 na última semana, sendo que 399 foram de gripe A.



As autoridades de saúde indicam que a gripe motivou o internamento em Unidades de Cuidados Intensivos de cinco pessoas e seis em Enfermarias.









