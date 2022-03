Dispararam as infeções causadas pela bactéria ‘shigella sonnei’, difícil de tratar por ser resistente a medicamentos. Segundo a avaliação de risco do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a maioria dos casos ocorreu em homens adultos que fazem sexo com homens. Têm entre 18 e 68 anos. Uma grande proporção aconteceu por transmissão sexual.









A infeção é aguda e afeta sobretudo o sistema digestivo. “Homens que fazem sexo com homens devem procurar minimizar o risco por meio da exposição fecal-oral durante a atividade sexual”, pode ler-se.

O mais recente alerta surgiu do Reino Unido, a 22 de janeiro, altura em que registava 62 casos. Desde então, vários países notificaram casos confirmados. Áustria (9), Bélgica (4), Dinamarca (1), França (106), Alemanha (3), Irlanda (6), Itália (3), Noruega (6) e Espanha (8) relataram casos de shigelose (infeção causada pela ‘shigella sonnei’) com datas de amostragem entre 2020 e este ano. À data, alguns destes países ainda aguardavam confirmação laboratorial de mais de 50 casos.





Em 2020, 29 países notificaram 1930 infeções. São menos 78,1% casos em relação a 2019 e a queda é justificada pelo ECDC pela pandemia da Covid-19 que impediu viagens e contactos. Agora, com o levantamento de restrições, surge de novo o alerta. O ECDC encoraja os países a realizarem testes e notificarem estas infeções. O CM questionou a Direção-Geral da Saúde sobre o número de casos em Portugal, mas não obteve resposta.