Infetada de 95 anos leva 100 utentes e funcionários a fazer testes à Covid-19

Uma utente do Lar da Misericórdia de Alpedrinha, Fundão, acusou esta quarta-feira positivo para Covid-19. A mulher de 95 anos foi diagnosticada num teste de rotina no hospital da Covilhã, onde se deslocou na sequência de outro problema de saúde."Ainda estamos na expectativa de que se trate de um ‘falso positivo’ porque desde março o lar tem estado encerrado para visitas e as únicas pessoas com acesso são os funcionários, que foram testados duas vezes nos último mês, sem um caso positivo", diz Carlos Bragança, provedor da Santa Casa de Alpedrinha.A utente, que ficou internada num quarto de isolamento do hospital, está bem de saúde e espera o resultado da contra-análise. Ainda assim, os 100 funcionários e utentes do lar começaram a ser testados.