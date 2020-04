Infetado com coronavírus esquecido por delegada de Saúde

Em regime de quarentena há 11 dias, Faustino Alvito diz-se "revoltado" e "abandonado" pelas autoridades de Saúde. Com sintomas gripais muito fortes, o homem foi testado para o novo coronavírus no Hospital de Santarém, a 25 de março. Mas ninguém lhe comunicou os resultados, que só soube cinco dias depois, após muitos telefonemas: o teste deu positivo, o que assustou toda a família.Faustino reside com dois filhos, de 10 e 20 anos, e a mulher, Zulmira, que teve febre e sintomas de gripe nos últimos dias. A família pediu às autoridades de Saúde a realização de testes à Covid-19, mas teriam de ser eles a pagar num laboratório privado.O Hospital de Santarém garantiu aoque transmitiu os resultados do teste no dia seguinte à delegada de Saúde.