Infetado com coronavírus mente ao INEM e causa pânico em hospital do Porto

Um homem de 67 anos e infetado com o coronavírus colocou em risco elementos do INEM, Bombeiros e profissionais de saúde do Hospital de Santo António, no Porto. Em causa está o facto de se ter sentido mal e ao ligar para as autoridades de saúde, negou que estivesse com a COVID-19.

O caso aconteceu pelas 12h30, na passada quarta-feira, quando o homem que reside no Bairro de Francos, no Porto, sentiu dores no peito e telefonou para o 112. Uma médica e um enfermeiro do INEM foram à sua residência, onde estava isolado a tratar da doença, sendo que a médica esteve em contacto mais próximo com o indivíduo. Aí voltou a negar estar com Covid-19 e foi levado pelos Bombeiros Portuenses, para o Hospital de Santo António.

Convencidos de que o homem não estaria então infetado, os elementos dos Bombeiros levaram-no para as urgências onde fez a triagem e aguardou para ser atendido, junto a outros doentes. Só quando estava na presença do médico é que foi afinal descoberto, pela ficha clínica, que o homem afinal estava infetado com o coronavírus há algumas semanas.

A situação acabou por geral algum pânico e o homem foi de imediato isolado. O CM apurou que perante o caso, que colocou em causa os profissionais de saúde e quem tenha estado junto do homem, foram chamados elementos da PSP da 1ª Divisão da Esquadra do Infante que identificaram o homem e reportaram o caso ao Ministério Público.

Os profissionais que estiveram em contacto com o homem foram alertados para tomarem as devidas medidas de segurança.

O homem irá ser notificado pela justiça e pode ser indiciado pelo crime de propagação de doença infeciosa, com pena até oito anos.