Estava infetado com o vírus da Covid-19, mas ignorou o confinamento obrigatório duas vezes em menos de uma semana. O homem, de 62 anos, já tinha sido detido pela GNR no dia 21 e foi novamente apanhado, na rua e sem máscara ou viseira, na quinta-feira, em Esmoriz, no concelho de Ovar. Foi conduzido à residência e os factos remetidos ao tribunal da cidade.









Os militares do posto de Esmoriz realizavam a verificação do dever de confinamento obrigatório e foram à casa do homem, mas ele não estava lá. Pouco depois, viram-no a circular na rua, sem proteção individual. Detiveram-no.

Em comunicado, a GNR recorda que a violação do confinamento obrigatório, determinado por autoridade de saúde ou médico, constitui um crime de desobediência.