Infetado com Covid-19 foge dos Açores

Um homem diagnosticado com Covid-19 terá saído dos Açores, "à revelia das autoridades", revelou este domingo, em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional.



Segundo a mesma nota, trata-se de um homem de 31 anos, residente no estrangeiro, e terão sido já diligenciados "os contactos com as autoridades de saúde em território continental para acompanhamento do caso, bem como para os procedimentos relativos à responsabilização judicial pelo sucedido".

