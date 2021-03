Organizador de protesto contra confinamento que juntou milhares em Lisboa está infetado com Covid-19

Um dos organizadores do protesto que levou cerca de três mil pessoas à rua este sábado em Lisboa está infetado com Covid-19.A notícia é avançada pela Tomar TV que afirma ainda que este indivíduo está em casa após o teste positivo.A manifestação ocorrida este sábado tinha como foco a gestão da pandemia e pedia uma maior liberdade individual. Este protesto repetiu-se ainda noutras cidades europeias.A grande maioria dos manifestantes não usou máscara nem manteve distância de segurança. Viram-se cartazes com mensagens como: ‘Devolvam a liberdade’, ‘deixem as crianças viver’, ‘Costa, Marcelo e DGS: vemo-nos em Nuremberga’, ‘o vírus são os media’ e ‘Covid-1984’.O protesto começou no parque Eduardo VII e desceu pela avenida da Liberdade, terminando no Rossio, os participantes proferiram discursos a criticar as restrições impostas, tendo sido também lembradas as vítimas não Covid. Durante mais de três horas de protesto entoou-se o hino nacional e temas como ‘Grândola, Vila Morena’, de Zeca Afonso.A manifestação foi organizada através da internet, tendo a Polícia de Segurança Pública mobilizado um contingente para a vigilância.