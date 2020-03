Infetados com coronavírus em Portugal são homens e todos com idade acima dos 30 anos

A Direção Geral de Saúde [DGS] anunciou esta terça-feira que há quatro casos confirmados de coronavírus em Portugal e revelou que as vítimas são todas homens com idade acima dos 30 anos.Os infetados apresentaram sintomas de febre, tosse, dores musculares, dor de cabeça e fraqueza generalizada.Entre as vítimas há dois homens com idade compreendida entre os 30 e 39 anos, um com idade compreendida entre os 40 e os 49 anos e apenas um com idade acima dos 60 anos. Os infetados são do Porto (2), Lisboa (1) e Coimbra (1).No total contabilizam-se já 101 casos suspeitos. Em todo o Mundo há 90 663 casos confirmados e 3043 mortos por coronavírus.