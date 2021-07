Infetados com vacina completa contra a Covid-19 são só 0,1%

O último número oficial de portugueses com o esquema vacinal completo que contraíram Covid-19 é 3580, o que corresponde a 0,1% (num universo de três milhões de pessoas, a 1 de julho). Contactada pelo, a DGS não revelou quantos casos existem neste momento nem quais as vacinas que os doentes tomaram.A explicação para as infeções por Covid-19 em pessoas já vacinadas reside “essencialmente no hospedeiro”, segundo o infecciologista Jaime Nina. “Não somos todos iguais. Há organismos que não respondem tão bem à resposta imunitária desencadeada pelas vacinas, sejam elas quais forem. É o caso dos idosos, das pessoas que fazem tratamentos com cortisona ou quimioterapia, com doenças imunodepressoras e os recém-nascidos”, diz.