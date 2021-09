Infiltrações de água fecham Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

O Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB) está encerrado ao público, por tempo indeterminado, devido à entrada de água no piso zero do edifício, fruto da chuva intensa que se fez sentir na cidade.

"A cobertura da pista de patinagem no exterior CCCCB sofreu danos que vamos agora contabilizar e no interior do edifício surgiram algumas infiltrações de água, que acabaram por inundar o piso zero", afirmou hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco.

José Augusto Alves sublinhou que o município vai agora fazer uma inspeção e avaliação dos danos provocados naquela infraestrutura cultural de Castelo Branco.

"Não queremos correr riscos. Só após uma inspeção minuciosa é que o CCCB irá reabrir", frisou.

O autarca adiantou que atualmente não havia nenhuma exposição no piso zero do CCCCB.

"Felizmente, não estava lá nenhuma exposição. Caso contrário as obras poderiam ser afetadas", disse.

A precipitação intensa que se fez sentir no final da tarde de segunda-feira, em Castelo Branco, provocou várias inundações um pouco por toda a cidade.