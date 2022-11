Inflação aumenta procura por casas pré-fabricadas

As casas pré-fabricadas são cada vez mais procuradas em Portugal para primeira habitação devido à inflação. A construção é mais rápida, geralmente mais barata, e exige menos mão de obra e materiais, o que ajuda as empresas e os clientes.Segundo a imprensa nacional, a procura de soluções inovadoras face à imprevisibilidade dos preços dos materiais de construção e à falta de mão de obra é só uma opção para as empresas do setor."Em poucos meses podem ficar prontas, têm maior potencial ecológico e , por norma, o mesmo conforto. Há 10 anos havia o preconceito contra as casas modulares de madeira. Existia o mito de que não eram tão boas, mas era só mesmo mito, que começa a esbater-se", refere Joana Moura, da Discovercasa.Uma casa pré-fabricada tem a estrutura-base construída fora do local onde vai ser instalada, daí chamar-se 'off-site' (fora do sitio), mas também paga IMI."Estamos a assistir a uma natural evolução do setor, marcada por uma transformação digital e tecnológica", refere Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, citado pela imprensa nacional."Em determinados contextos, possibilita custos de construção mais baixos, o que é particularmente relevante", sublinha, face ao momento que a economia atravessa.