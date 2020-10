Restaurante propõe que influencers paguem jantar cujo valor é doado para solidariedade. Nenhuma aceitou o desafio

Rebel Asian propôs aos influencers uma parceria que em vez de oferecer a refeição no restaurante para que o divulgassem nas redes sociais, eles pagariam o valor total que posteriormente seria revertido para uma instituição ou para alguém que necessitasse de uma refeição.

Após receber várias mensagens a pedir refeições gratuitas por influencers, em troca de publicidade nas redes sociais, um restaurante do Cais do Sodré decidiu adotar uma estratégia de marketing um tanto comum no resto do mundo.