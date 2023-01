"Infrator militante": Um crime ambiental sem castigo

Ex-ministro do ambiente chegou a chamar "infrator militante" ao grupo suspeito.



Habitantes da zona que tem lutado nos últimos anos contra um crime ambiental sem castigo. O que se passa dentro da herdade é um mistério que as autoridades do ambiente já terão desvendado. Nos últimos anos, receberam várias denúncias, investigaram, reuniram provas de descargas altamente tóxicas para o meio ambiente.

Um grupo empresarial é suspeito de descargas poluentes em Almeirim. Autoridades do Ambiente recolheram provas, mas não atuam e ICNF até lhes deu concessão de zona de caça turística.Saiba mais na revista Sábado