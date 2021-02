Iniciativa "Aconchegar" atinge as 200 camas doadas a hospitais de vários distritos

A iniciativa "Aconchegar" anunciou esta sexta-feira que esta semana atinge as 200 camas doadas a hospitais e estruturas de retaguarda nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Leiria, Lisboa, Porto e Vila Real.

O projeto "Aconchegar" surgiu para combater as fragilidades causadas pela pandemia da covid-19, melhorando a capacidade de internamento e de prestação de cuidados, através da doação de materiais a estruturas de retaguarda e hospitais.

Em comunicado, a entidade de angariação de fundos lançada pelo capítulo português da International Association of Microsoft Channel Partners com a Fundação São João de Deus, diz que vai atingir as 200 doações com a entrega de 10 camas ao Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira, 24 camas ao Centro Hospitalar De Trás-Os-Montes E Alto Douro e 14 camas ao Centro Hospitalar do Oeste.

A iniciativa está focada em aumentar os equipamentos nos hospitais em tempo de pandemia, mas não se esgota no combate a esta crise, segundo Nuno Miguel Guerra, impulsionador da iniciativa.

"Já que o país tem neste momento mais de uma centena de milhar de idosos institucionalizados em mais de 2500 estruturas residenciais. Cada cama doada hoje permitirá um aconchego aos idosos, não apenas hoje, mas também no futuro", reforçou, citado no comunicado.

O projeto "Aconchegar" disponibiliza regularmente no 'site' da campanha - www.aconchegar.pt - o saldo angariado e os equipamentos adquiridos e entregues.

Os donativos podem ser enviados por MBWAY ou multibanco e as estruturas de apoio que necessitam de materiais podem enviar email para - aconchegar@fsjd.pt -, indicando a entidade, a região geográfica e o número de equipamentos necessários.