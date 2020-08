Iniciativa ajuda animais abandonados em Tavira

Um grupo de voluntários realizou esta quinta-feira uma apanha solidária de alfarroba em Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, para ajudar a Associação de Proteção de Animais de Rua - Moncarapacho/Fuzeta a saldar uma dívida de 10 mil euros referente a despesas de veterinário.



A colheita decorreu num terreno cedido por um casal estrangeiro. Foram apanhados cerca de 500 quilos de alfarroba, sendo que a sua venda reverterá para a associação, que apela às pessoas para fazerem donativos de forma a cobrir os custos com os animais abandonados que têm sido recolhidos.

