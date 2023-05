Um bairro onde os moradores colaboram para recuperar e melhorar o espaço público e proporcionar uma utilização saudável do mesmo, quer através da criação de espaços verdes, de zonas de lazer, de locais para a prática desportiva, de pontos de leitura, de encontro e de convívio.



É assim o Bairro de Santana, com dois mil residentes, que quer passar a ser uma zona de Peniche em que a vivência em comunidade seja mesmo algo seguido à letra, desenvolvendo soluções de embelezamento das ruas com os habitantes e levando-os a participar ativamente na sua concretização.









