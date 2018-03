Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iniciativa do CM para evitar tragédia nos incêndios

Correio da Manhã abriu iniciativa para impedir que se voltem a repetir incêndios como os que assolaram Portugal.

Por Duarte Faria | 01:30

Em clima de festa, os trabalhadores da Cofina celebraram esta segunda-feira, na redação da marca líder de informação em Portugal, o 39º aniversário do Correio da Manhã. Uma oportunidade aproveitada para lançar a iniciativa ‘CM Não Esquece!’, que visa encontrar soluções para evitar novas tragédias nos incêndios, como as que assolaram Portugal no ano passado e que causaram 112 vítimas mortais, segundo os números oficiais.



O objetivo, explicou Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do CM e da CMTV, passa por "reunir as ideias mais simples e eficazes da sociedade civil" e "entregá-las ao poder político", para "prevenir mais mortes nos incêndios florestais".



Este projeto conta com uma Comissão de Honra composta por Manuela Ramalho Eanes, presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, Nádia Piazza, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande, D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Rosinha, bombeiro de Castanheira de Pera, Luís Lagos, presidente da Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal, António Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial CM/CMTV.



Todos os cidadãos podem dar o seu contributo para esta iniciativa em cmjornal.pt/cmnaoesquece.



CM: um caminho feito de sucesso

Paulo Fernandes, presidente da Cofina, elogiou o trabalho desenvolvido pelos profissionais do CM e prometeu continuar a investir na marca. Já Luís Santana, administrador, lembrou a capacidade de "preservar a relação com os leitores" e de "afrontar os poderes".



Octávio Ribeiro referiu que o caminho do CM "é o sucesso em todas as plataformas". Se assim se mantiver, "dentro de 39 anos o CM continuará a ser líder", garantiu o diretor-geral editorial.