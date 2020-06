Iniciativa para proibir corridas de cães em Portugal já pode ir ao Parlamento

A iniciativa para proibir as corridas de cães em Portugal já pode ir a discussão no Parlamento. Esta iniciativa legislativa já atingiu a marca das 20 mil assinaturas - sendo que 19934 foram online -, estando agora em conformidade com as condições para ser aceite e alvo de discussão na Assembleia da República. Inicativa Legislativa de Cidadãos pretende proibir as corridas de cães em Portugal. Sendo que por "corridas de cães" entendem-se todos os eventos que envolvam instigação à corrida, por via de isco ou morto, ou mesmo sem isco, de animais da família Canidea em pistas, amadoras ou profissionais, instalações, terrenos ou outros tipos de espaço, públicos ou privados, com fins competitivos e/ou recreativos, segundo pode ler-se na página da iniciativa.As contraordenações previstas para quem assista a este tipo de corridas são coimas que vão dos 750 até aos 5000 euros. Para os organizadores destes eventos, a punição pode ir até 2 anos de prisão ou pena de multa até 200 dias.